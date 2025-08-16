Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı ve taktiksel çalışma ile antrenmanı tamamladı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
