Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, rondo ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. Kaynak: AA / Spor Trabzonspor Kasımpaşa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.