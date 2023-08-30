Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, ligin 4'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sakat olan Tonio Teklic takımla çalıştı.

Trabzonspor, ligin 4'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazıklıklarına devam etti. Sağ ayak bileğinden sakatlandığı açıklanan Tonio Teklic bordo-mavili takımla idmana çıktı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da müsabakanın hazırlıkları bugün yapılan akşam idmanıyla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ?bordo-mavililer, koordinasyon ısınma çalışması yaptı. Pas uygulamalarıyla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

SAKATLANAN TEKLIC İDMANDA

Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında bileğinde ağrı hissettiği için oyundan alınan ve dün sağ bilek dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edildiği açıklanan Tonio Teklic takımla çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı taktik çalışma sonrası Kasımpaşa maçı için hava yoluyla İstanbul'a gidecek.