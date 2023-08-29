Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa müsabakası hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde "handball" çalışması gerçekleştirildi. Rondo ve dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenmanın sonunda ise çift kale maç yapıldı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.