Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor