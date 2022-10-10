Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 3 puan hedefliyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Oynadıkları son 2 maçtan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da mağlup edip bu sezon ilk kez art arda 3 maçını da kazanmak istiyor.
EKSİKLER
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan; Eren, Hugo, Bartra, Larsen; Hamsik, Siopis, Bakasetas; Trezeguet, Yusuf, Maxi
Kasımpaşa: Ertuğrul; Ben Ouanes, Sadık, Bruma, Hadergjonaj; Eysseric, Tirpan, Hajradinovic; Celine, Fall, Bahoken