Haberler

Trabzonspor, sahasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Paul Onuachu, 41 günlük aranın ardından takıma dönecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 18 haftasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'de geçen hafta Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 hafta sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Mustafa Eskihellaç ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Onuachu, 41 günlük aradan sonra

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyunusu Paul Onuachu'nun yarınki karşılaşmada görev alması bekleniyor.

En son 12 Aralık'ta Göztepe deplasmanında oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 maç aradan sonra takımda yer alabilecek.

41 gün aradan sonra kadroda yer alacak Onuachu, Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupada da 1 maç olmak üzere toplam 6 resmi maç sonra formasına kavuşacak.

Bordo-mavili takımın hafta içinde İtalya'nın Parma Kulübünden kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Mathias Lovik'in de Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda görev alması bekleniyor.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Okuldaki Türk bayrağı skandalında çok sayıda tutuklama
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Milyonların sevgisini kazanan 'Boncuk' yine kalpleri ısıttı

'Boncuk' yine yüzleri gülümsetti