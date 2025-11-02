Haberler

Trabzonspor, Karşıyaka'yı Deplasmada Yenerek 6. Haftayı Galibiyetle Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 85-69 yendi. Maçın periyotları, 1. Periyot: 18-27, Devre: 41-46, 3. Periyot: 52-68 şeklinde gerçekleşti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

Karşıyaka : Young 19, Moore 7, Samet Geyik 4, Serkan Menteşe, Gordic 12, Chiozza 2, Akif Egemen Güven 1, Egemen Yapıcı, Manning 8, Ege Özçelik 2, Alston 8, Mert Celep 6

Trabzonspor : Reed 17, Grant 1, Tinkle 7, Cem Ulusoy 7, Berk Demir 13, Yeboah 17, Hamm 3, Ege Arar, Taylor 7, Dorukhan Engindeniz, Astacio 13

1. Periyot: 18-27

Devre: 41-46

3. Periyot: 52-68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 85-69 yendi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Afrika ülkesi faciayla boğuşuyor! Bilanço ağır

O ülke faciayla boğuşuyor! Bilanço çok ağır
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti

İlk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı

5 gollü nefes kesen maç! İlk 3 puanlarını son dakikalarda aldılar
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.