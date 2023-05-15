Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin 18 Mayıs saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 34'üncü haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde;

16 MAYIS SALI

17 MAYIS ÇARŞAMBA

18 MAYIS PERŞEMBE

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen