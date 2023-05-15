Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin 18 Mayıs saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 34'üncü haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde;
16 MAYIS SALI17.00 Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan20.00 Alanyaspor - Konyaspor: Çağdaş Altay20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
17 MAYIS ÇARŞAMBA17.00 Başakşehir - Ümraniyespor: Burak Pakkan20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor: Ümit Öztürk20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
18 MAYIS PERŞEMBE
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor