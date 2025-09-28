Trabzonspor, Karagümrük'ü Zorlu Maçta 4-3 Geçti

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçı ve kendi kendi performanslarını değerlendiren Trabzon spor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bizim adımıza iyi bir 90 dakika oldu. Her türlü şeyle karşılaştığımız bir maç oldu. Fazla gol attığımız fakat daha fazla skor üretebileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda 2 gol yedik. Bunlar futbolda var. Genel anlamda bizim adımıza olumlu bir maç izledik. Eksiklerimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'AZ DAHA BENİ KOVDURUYORDUNUZ, DEDİM'

Maç içerisinde skor farkının Trabzon spor lehine artmasıyla yaptığı oyuncu değişiklerini de değerlendiren Tekke, "Maçın son bölümünde 4-1 iken genç oyuncularımı sahaya sürmek istedim. Bence gayet makul bir durumdu. Taçtan yediğimiz bir gol oldu. Benim de bu konuda kendimi eleştirmem lazım. Son düdük çalmadan maç bitmiyor. Oyuncuların da her an her şeye hazır olması gerekiyor. Genç oyuncuların hata yapmadan öğrenme şansları yok. İçeride de söyledim; 'Az daha beni kovduruyordunuz' dedim. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hızımız geçen seneye göre daha da arttı. Bunu daha da geliştireceğiz" dedi.

Tecrübeli spor adamı "Oyun formasyonumuza göre kenar oyuncularımızın en çok skor üreten oyuncularımız olması gerekiyor. Daha iyi şeyler yapacak kaliteleri var fakat henüz maçlarda tam olarak istediğimiz performansı aldığımızı söyleyemem" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

MARCEL LICKA: BU KADAR ÇOK KOLAY GOL YEMEMİZİN SORUMLUSU BENİM

Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka takımın fazla gol yemesiyle ilgili yaptığı özeleştiride, "Bu kadar çok kolay gol yememizin sorumlusu benim. Bugün yediğimiz goller disiplinsizlikten kaynaklanan bir durumdu ve bu durumu kesinlikle kabullenemiyorum. Çok genç oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Bunlar tabii bahane değil. Bu saatten sonra daha sert olmam gerekiyor. Şirinlik zamanı kapandı. Aksiyon alma zamanı geldi. Oyuncuya artık beklentimi söyleyeceğim. Dediklerimi yapmadığı anda tekrar anlatmaya çalışmayacağım ve o oyuncu formasından uzak kalacak" ifadelerine yer verdi.

'BURASI 2-3 SEVİYE DAHA DÜŞÜK'

Licka, "Buraya imza atma kararını veren benim. Tesis ve stat durumunu biliyordum. Önceki çalıştığım takımlarla burayı karşılaştırmak doğru değil. Burası 2-3 seviye daha düşük. Bu tabii bir bahane değil. Daha iyi olmak zorundayız. Aramızda genç oyuncularımız var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Gaziantep maçımız var. O maçtan sonra daha iyi bir Karagümrük görebiliriz. Hayatta her şey olabilir. Ama önemli olan zihinsel olarak nasıl tepki gösterdiğimizdir" şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen'i de değerlendiren Licka, "Hakem hakkında asla konuşmak istemiyorum. Futbolcular da ve hoca olarak ben de hata yapabiliyorum. Hakemler de hata yapabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki Avrupa'daki diğer liglerde böyle bir penaltı çalınmazdı" dedi.