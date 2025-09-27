Trabzonspor, Karagümrük'ü Zorlayan Maçta 4-3 Yendi

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yaptı.

Trabzonspor, 20'nci dakikada Augusto'nun golü ile deplasmanda öne geçti. Augusto ceza alanı içi sağ çaprazından sol ayağıyla gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Misirli.com.tr Fatih Karagümrük 28'inci dakikada beraberlik golünü attı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tiago Çukur, yakın mesafeden vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1. 35'inci dakikada Trabzonspor, Onuachu'nun golü ile tekrar öne geçti. Sırtı kaleye dönük olan Onuachu, sağ ayağını havaya kaldırarak yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı: 1-2. Trabzonspor, 45+3'üncü dakikada ceza sahası içinde Atakan'ın Onuachu'ya yaptığı hareket sebebiyle penaltı kazandı. 45+8'inci dakikada topun başına geçen Onuachu, meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in solundan ağlara yolladı: 1-3. Bordo-mavililer ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ün 48'inci dakikada Doh'la bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı. Trabzonspor 66'ncı dakikada gole yaklaştı. Onuachu ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun sol ayağı ile yaptığı vuruşta Grbic topu çıkardı. Trabzonspor 88'inci dakikada Sikan ile 4'üncü golü hanesine yazdırdı: 4-1. Uzatmaların 1'inci dakikasında Fofana'nın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-4. Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. 90+2'nci dakikada Arif Boşluk'un hatalı pasını değerlendiren Fofana ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta skoru belirleyen golü attı: 3-4

Karşılaşmada konuk ekip Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-3'lük skorla yendi.