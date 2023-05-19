Trabzonspor, Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak haftayı 48 puanla kapatan Trabzonspor, sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde tek idman yapan bordo-mavililerde, Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas çalışması, sonuçlandırma ve dar alan oyunları ile idmanı tamamladı.