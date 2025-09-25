Trabzonspor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan oyuncuların katılmadığı antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü, basın mensuplarına açık tutuldu.
Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Nwakaeme katılmadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor