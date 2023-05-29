Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. 51 puanla ligin 6'ıncı sırasında bulunan Trabzonspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

51 puanla ligin 6'ıncı sırasında bulunan Trabzonspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Bordo mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde saat 18.00'de yaptığı idmanla Karadeniz derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, yarın oynanacak müsabaka öncesinde taktik çalışması yaptı.