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Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazır

Trabzonspor, Karadeniz derbisine hazır

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. 51 puanla ligin 6'ıncı sırasında bulunan Trabzonspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

51 puanla ligin 6'ıncı sırasında bulunan Trabzonspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Bordo mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde saat 18.00'de yaptığı idmanla Karadeniz derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, yarın oynanacak müsabaka öncesinde taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor ile Giresunspor, yarın saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

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