Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk sevincini paylaştı Açıklaması

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, duygularını taraftarlarla paylaştı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Şampiyon Trabzonspor'un kaptanı konuşuyor" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda, Uğurcan Çakır, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Öncelikle çok mutluyum, bütün Trabzon halkına, Trabzon taraftarlarına armağan olsun. Bütün takım arkadaşlarıma, hocalarıma, ekibe, Trabzonspor'da bize hizmet eden, gönül veren herkese çok teşekkürler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu güzel duyguları hepsine armağan ediyorum. Onlar sayesinde bu şampiyonluk belki de geldi. Hepsine çok teşekkürler, sevgiler, selamlar. Şampiyon Trabzon."