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Trabzonspor Kanat Oyuncusu Trezeguet Al Rayyan'a Kiralandı

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Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'nin sezon sonuna kadar Katar ekibi Al Rayyan'a kiralandığını duyurdu. Trezeguet, Trabzonspor'da çıktığı 76 maçta 25 gol, 16 asist yapmıştı.

Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'nin sezon sonuna kadar Katar ekibi Al Rayyan'a kiralandığını duyurdu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

TREZEGUET'DEN 25 GOL, 16 ASİST

29 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet, 2 yıl forma giydiği Trabzonspor'da çıktığı 76 resmi maçta 25 gol, 16 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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