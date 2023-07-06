Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya'nın Kranj şehrinde akşam saatlerinde yapılan antrenmanda teknik ısınma, funy game, rondo ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmadı. Trabzonspor, yarın çift antrenman yapacak.

Trabzonspor, kamp çalışmalarını sürdürdü

TRABZON, (DHA)- Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya'nın Kranj şehrinde akşam saatlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve funy game gerçekleştirildi. Rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Bordo mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.