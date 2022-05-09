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Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi

AA - Hakan Can Şahin - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye geldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye geldi.

THY'na ait özel uçak ile kente gelen bordo-mavili ekibi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan ile fotoğraf çektirdi, forma imzalattı.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Spor

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