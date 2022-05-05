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Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi

AA - Erdal Türkoğlu - Spor
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Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kente geldi.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarca karşılandı. Taraftarlar, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatay Havalimanı, Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Haberler

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