Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti.

Karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Gaziantep'e gitti.

Takımlarına destek vermek için havalimanına gelen bir grup taraflar, bazı futbolcular lehine tezahürat yaptı, fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor'un kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Bruno Peres, Serkan Asan, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Tymoteusz Puchacz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Anthnony Nwakaeme, Andreas Cornelius ve Fode Koita bulunuyor.

Bordo-mavililer, dün kentte etkili olan sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin iptal olması üzerine Gaziantep'e gidememiş, bugün oynanması gereken Gaziantep FK-Trabzonspor maçı da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9 Nisan Cumartesi gününe ertelenmişti.