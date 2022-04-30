Trabzonspor kafilesi 40 dakikaya stadyuma ulaşabildi - Haberler

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Trabzonspor kafilesi 40 dakikaya stadyuma ulaşabildi

AA - Gazi Nogay - Spor
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Trabzonspor kafilesi 40 dakikaya stadyuma ulaşabildi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor, Medical Park Stadı'na geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor, Medical Park Stadı'na geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 18.15'te otobüsle karşılaşmanın oynanacağı Medikal Park Stadı'na hareket eden Trabzonspor kafilesi, taraftarların ilgisi ve yoğun trafik nedeniyle yaklaşık 40 dakika süren yolculuğun ardında stadyuma ulaştı.

Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyeti taşıyan otobüsü, araçlarıyla konvoy oluşturan bordo-mavili taraftarlar da eşlik etti. Yol üzeri ve stadyum çevresinde bekleyen taraftarlar da takımlarını desteklediler. Kafileyi taşıyan otobüs, stadyum yakınında meşale yakan ve sevinç gösterinde bulunan taraftarların ilgisi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Kafilenin stadyuma gelişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

AA / Gazi Nogay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Ali Yılmaz, Spor, Haberler

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