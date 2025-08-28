Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'ndan Dilan Bora'ya Tebrik

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, "yılın defans oyuncusu" seçilen Dilan Bora için kutlama mesajı yayımladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dilan Bora bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreninde, 'yılın defans oyuncusu' ödülüne layık görülmüştür. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dilan Bora ödülünü, kadın futbolunun teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024-25 sezonuna damga vuran performans sahiplerinin ödüllendirildiği gecede teslim almıştı.