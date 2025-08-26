Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na Yeni Teknik Direktör

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine Hatice Bahar Özgüvenç'i atadı. Kulüp, yeni teknik direktörüne başarılar dileyerek büyük hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Hatice Bahar Özgüvenç getirildi.

Kulübün açıklamasında "Hoş geldin Hatice Bahar Özgüvenç. Yeni teknik direktörümüz Hatice Bahar Özgüvenç'e aramıza hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz. Bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğimize ve hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
