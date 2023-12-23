Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i Yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 2-0 mağlup etti. Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 14'e çıkardı ve 11. sıraya yükseldi. Son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise 29 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i 2-0 yendi.
Bordo-mavililer, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ikinci yarıda attığı gollerle kazandı.
Puanını 14'e çıkaran Trabzonspor 11'inci, 29 puanda kalan son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise 3'üncü sırada yer aldı.