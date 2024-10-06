Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Amed Sportif Faaliyetler'i Yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 5. haftasında Trabzonspor Petrol Ofisi, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada, Trabzonspor'un galibiyet golü Diyorakhon Khabibullaeva'nın penaltı atışıyla geldi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor Petrol Ofisi, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Bordo-mavili takım, karşılaşmanın 67. dakikasında Diyorakhon Khabibullaeva'nın penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.