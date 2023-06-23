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Trabzonspor, Joma Türkiye ile 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması yaptı

Trabzonspor, Joma Türkiye ile 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması yaptı

Spor Haberleri

Trabzonspor Kulübü, Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşma kapsamında Joma Türkiye, Trabzonspor A takımının maç formalarını, kamp ve antrenman kıyafetlerini üretecek ve her sezon için 15 milyon lira nakdi sponsorluk bedeli ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Joma Türkiye'nin 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan üç sezon boyunca A takımın giyeceği maç formalarının yanı sıra kamp ile antrenman kıyafetlerini üreteceği belirtildi.

Sözleşme kapsamında tüm ürün ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Joma Türkiye, şirketimize ayrıca her sezon için 15 milyon lira ve KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecektir. Ödenecek sponsorluk bedeli her sezon için oluşan enflasyon etkisi göz önüne alınarak arttırılacaktır. Joma Türkiye, sağlamış olduğu yukarıdaki faydalar karşılığında, Trabzonspor'un teknik sponsoru ve mağazacılık faaliyetlerimizde taraftarlarımıza sunacağımız ürünlerin de tedarikçisi olacaktır. Ayrıca çeşitli reklam hakları da Joma Türkiye'ye şirketimiz tarafından sağlanacaktır."

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

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