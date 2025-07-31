Trabzonspor, John David Lundstram'ı Hull City'ye Kiraladı

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Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.

Trandyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram'ın bonservisinin Hull City Kulübü'ne 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025-26 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
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