Trabzonspor, John David Lundstram'ı Hull City'ye Kiraladı
Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram'ın 2025-26 sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.
Trandyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram'ın bonservisinin Hull City Kulübü'ne 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025-26 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor