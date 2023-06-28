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Trabzonspor, Joaquin Fernandez Moreno ile transfer görüşmelerine başladı

Trabzonspor, Joaquin Fernandez Moreno ile transfer görüşmelerine başladı

Spor Haberleri

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

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