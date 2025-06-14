Trabzonspor, Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Trabzonspor, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri Coşkun Öztürk ve Fatih Solak ile bordo-mavili futbolcular Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Arif Boşluk ve Salih Malkoçoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında Trabzon Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ve jandarma personeli ile bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Yakın, yöneticiler ve futbolculara çeşitli hediyeler verdi, oyuncular ise Yakın'a adının yazılı olduğu forma takdim etti.