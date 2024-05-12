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Trabzonspor İstanbulspor'u 3-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 3-0 yendi. Onuachu ve Meunier'in golleriyle galip gelen Trabzonspor, önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Papara Park

Hakemler: Emre Kargın, Cevdet Kömürcüoğlu, Hüseyin Aylak

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Meunier (Dk. 83 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 64 Kerem Şen), Pepe, Visca (Dk. 64 Fernandez), Fountas (Dk. 75 Orsic), Onuachu (Dk. 64 Umut Bozok)

İstanbulspor : Mücahit Serbest, Duhaney (Dk. 84 Özcan Şahan), Mehmet Yeşil (Dk. 67 Deli), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 88 Traore), Sambissa (Dk. 67 Emrehan Gedikli), Jackson (Dk. 84 Tunahan Şamdanlı)

Goller: Dk. 6 ve 7 Onuachu, Dk. 49 Meunier ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 3-0 yendi.

49. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Meunier'in sert şutunda, top kaleci Mücahit Serbest'in sağından filelere gitti: 3-0

81. dakikada Meunier'in hatalı pasında Vorobjovas, kaptığı topu Emrehan Gedikli'ye aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

85. dakikada Loshaj'ın pasında ceza alanına hareketlenen Emrehan Gedikli'nin yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

Trabzonspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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