Haberler

Fatih Tekke: "2 maç bizim için çok önemli"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 9 eksik futbolcuyla sürdürüyor. Antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 eksikle sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirildi. İlk olarak ısınma çalışması gerçekleştiren bordo-mavili takımın antrenmanında 9 futbolcu yer almadı. İdmana Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Savic, Zubkov, Baniya, Visca, Serdar Saatçı, Onuachu ve Oulai katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarını selamlayan teknik direktör Fatih Tekke, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herkes çaba gösteriyor. Problem yok. Sakatlarımız var. İnşallah onlar da düzelirse 2 maç bizim için çok önemli. Hep birlikte durmamız lazım. Yola ve mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı