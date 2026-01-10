Fatih Tekke: "2 maç bizim için çok önemli"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 eksikle sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirildi. İlk olarak ısınma çalışması gerçekleştiren bordo-mavili takımın antrenmanında 9 futbolcu yer almadı. İdmana Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Savic, Zubkov, Baniya, Visca, Serdar Saatçı, Onuachu ve Oulai katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarını selamlayan teknik direktör Fatih Tekke, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herkes çaba gösteriyor. Problem yok. Sakatlarımız var. İnşallah onlar da düzelirse 2 maç bizim için çok önemli. Hep birlikte durmamız lazım. Yola ve mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. - TRABZON