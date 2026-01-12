Trabzonspor kupa hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde ise Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Teknik Direktör Fatih Tekke'ye ziyarette bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirirken, idman 5'e 2 ile devam etti. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Trabzonspor, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarının tamamlayacak ve aynı gün İstanbul'a hareket edecek.

Divan Kurulundan ziyaret

Öte yandan antrenman öncesi Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Divan Başkanlık Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Fatih Tekke'yi ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Teknik Direktör Fatih Tekke'ye ve takıma başarı dileklerini iletti. - TRABZON