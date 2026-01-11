Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 2'nici hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nici hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.