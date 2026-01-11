Haberler

Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
Güncelleme:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nici hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

