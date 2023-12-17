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Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

17 Aralık 2023 14:58 Güncelleme: 15:00 Abone Ol

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.