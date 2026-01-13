Haberler

Trabzonspor, kupada 3 puanla moral bulmak istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavililer, 25 yıl aradan sonra rakibine karşı galip gelmek ve gruptaki ilk 3 puanını almak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, İstanbulspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor. Bordo-mavililer, rakibine en son 25 yıl önce mağlup oldu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran'ın yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

Grupta ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçını kazanarak grupta ilk galibiyetini elde etmek istiyor. A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 2. hafta maçında ise İstanbulspor'u yenerek grupta ilk 3 puanını elde etmeyi hedefliyor.

Ligde ve kupada 25 maç oynandı

Trabzonspor ile İstanbulspor, bugüne kadar Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 25 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, bu süreçte rakibine karşı 12 galibiyet alırken, İstanbulspor 6 kez kazandı. İki takım arasındaki 7 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 41 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.

Trabzonspor rakibine en son 25 yıl önce yenildi

Trabzonspor, İstanbulspor'a lig ve kupa maçları olmak üzere en son 25 yıl önce mağlup oldu. 23 Eylül 2001'de rakibi İstanbulspor'a 2-1'lik skorla yenilen bordo-mavililer, söz konusu müsabakadan sonra rakibine yenilmedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi

Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı