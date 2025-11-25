Haberler

Trabzonspor İstanbul Takımları Önünde Başarılarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3 yenerek İstanbul takımlarıyla olan mücadelesinde önemli puanlar topladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, İstanbul temsilcileriyle oynadığı 6 maçta 4 galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde ederek zirve yarışında yer aldı.

Ligde Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlardan sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.

Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 7. haftada İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı, 13. haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendi.

28 puanın 13'ünü İstanbul takımlarından aldı

Trabzonspor, ligde topladığı puanların yarısına yakınını İstanbul takımları karşısında aldı.

Ligde 28 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda hanesine 13 puan yazdırdı.

Trabzonspor, İstanbul takımları önünde 6 maçta sadece 5 puan yitirdi.

2 puan ortalamasını aştı

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 6 karşılaşmada 2,16 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 11 gol atarken maç başına 1,83 gol ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
