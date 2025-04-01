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Trabzonspor-Inter Maçında Taraftar Rekoru Kırıldı

Trabzonspor-Inter Maçında Taraftar Rekoru Kırıldı
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UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor ile Inter arasında oynanan maçı 40 bin 368 taraftar izleyerek rekor kırdı.

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor ile Inter arasında oynanan maçı tribünden 40 bin 368 kişiyle taraftar rekoru kırıldı.

UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında Trabzonspor ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar rekor kırdı. Müsabakayı 40 bin 368 taraftarın izlediği açıklandı. Bu rakamla, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçındaki rekor geride bırakıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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