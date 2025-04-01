Trabzonspor-Inter Maçında Taraftar Rekoru Kırıldı

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor ile Inter arasında oynanan maçı tribünden 40 bin 368 kişiyle taraftar rekoru kırıldı.

UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında Trabzonspor ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar rekor kırdı. Müsabakayı 40 bin 368 taraftarın izlediği açıklandı. Bu rakamla, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçındaki rekor geride bırakıldı. - TRABZON