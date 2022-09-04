Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, ilk 5 haftada geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı

Spor Haberleri

Trabzonspor, ilk 5 haftada geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun ilk 5 haftada geçtiğimiz sezonun 3 puan gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun ilk 5 haftada geçtiğimiz sezonun 3 puan gerisinde kaldı.

Transfer döneminin son günlerinde yaptığı transferlerle kabuk değişimine giden Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ilk 5 haftada oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 3 gol gördü ve 13 puanla averajla 2. sırada yer almıştı.

Karadeniz ekibi bu sezon ise 5 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 6 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü ve 10 puan topladı.

Erken yenilgi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ilk 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı. 16'ncı hafta deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer bu sezon ise yine aynı rakip karşısında ligin 3. haftasında rakibine 5-2 mağlup olarak erken yenilgi aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title