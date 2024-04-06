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Trabzonspor İliç'i 137-28 mağlup etti

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Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor sahasında İliç'i 137-28 mağlup etti.

Maçın ilk periyodunu 28-14 önde kapatan bordo-mavililer, devreye de 67-19 önde girdi.

İkinci yarıyla beraber baskısını artıran Trabzonspor, üçüncü periyodu 104-21'lik üstünlükle geçerken, karşılaşmayı 137-28 galip tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde, Başantrenör Osman Ekici'nin değerlendirmelerine yer verildi.

Ekici, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu galibiyet, takım olarak yaptığımız sıkı hazırlıkların ve oyuncularımızın gösterdiği özverinin bir sonucudur. Maç boyunca sahada sergilediğimiz etkili hücum ve savunma performansıyla rakibimize üstünlük sağladık. Oyuncularımızın sahadaki disiplini ve oyun ruhu bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Galibiyeti taraftarlarına ve Trabzon'a armağan eden Ekici, "Onların desteği ve tezahüratları, sahada bizlere ekstra bir motivasyon ve güç veriyor. Bu galibiyetle birlikte, önümüzdeki müsabakalara daha da güçlü ve motive bir şekilde hazırlanacağız. Takım olarak şampiyonluk hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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