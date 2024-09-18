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Trabzonspor ile Kayserispor Zorlu Maçta Karşılaşacak

Trabzonspor ile Kayserispor Zorlu Maçta Karşılaşacak
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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak. Her iki takım da son maçlarında berabere kalırken, Kayserispor zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almak istiyor. Bordo-mavili ekibin Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelenen maç yarın oynanacak.

Süper Lig'in 3. haftasının tehir maçında Trabzonspor'a konuk olacak Kayserispor, zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor.

Süper Lig 3. haftasının tehir maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekibin Avrupa Kupası maçı olmasından dolayı tehir olan müsabaka, yarın oynanacak. Ligde oynadıkları son maçtan beraberlikle ayrılan iki ekip, yarın birbirine üstünlük kurmak için çaba sarf edecek. Hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a giden ve kampa giren Kayserispor'da moraller yerinde. Sakatlığı bulunan Majid Hosseini dışında takımda eksik bulunmazken, teknik sorumlu Burak Yılmaz, eski hocası Şenol Güneş'e karşı puan mücadelesi verecek.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan son 10 müsabakada bordo mavili ekip 6 kez kazanırken, Kayserispor 2 kez galip gelen taraf oldu. 2 maç da berabere biterken geçen sezon Trabzon'daki maçı 1-0 kazanan Kayserispor, sahasında da 2-1 yenilmişti.

Trabzon'da oynanacak müsabakayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Caner Özaral ile Bersan Duran yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Trabzonspor Trabzon kayseri Futbol Yaşam Spor

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