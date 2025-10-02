Haberler

Trabzonspor ile Kayserispor 57. Randevuda

Trabzonspor, Zecorner Kayserispor ile Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon'da karşı karşıya gelerek ligde 57. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 56 maçta Trabzonspor'un 33 galibiyeti bulunuyor, Kayserispor ise 9 maç kazandı.

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 57. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 56 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Trabzonspor, 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 68'ini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.

-Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, kendi evinde oynadığı 28 karşılaşmanın 19'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç beraberlikle sona ererken 3 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Son 3 sezondur sahasında zorlanıyor

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında da üstün olmasına karşın son 3 sezondur galip gelemiyor.

En son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda evinde 3-2 galip gelen bordo-mavililer, 2022-2023'te 4-3, 2023-2024'te de 1-0 mağlup oldu, geçen sezon oynanan müsabaka ise 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, son 3 sezonda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 3 puan çıkaramadı.

