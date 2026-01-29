Haberler

Trabzonspor ile Antalyaspor 60. randevuda

Trabzonspor ve Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'deki 60. karşılaşmalarında yarın Antalya'da bir araya gelecek. Bordo-mavililer geride kalan 59 maçta 35 galibiyet alırken, Antalyaspor 10 kez mağlup oldu. Trabzonspor son 6 maçta da rakibine karşı kaybetmedi.

Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 59 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 109 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

Antalya'daki maçlar

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında da rakibine üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 29 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik alırken 8 maçta mağlup oldu.

Trabzonspor, rakibi karşısında son 6 maçı kaybetmedi

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor karşısında son 6 lig maçında kaybetmedi.

En son 2022-2023 sezonunda deplasmanda Akdeniz temsilcisine 5-2 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İki takım arasında en farklı galibiyeti ise 2015-2016 sezonunda Antalyaspor, 7-0'lık sonuçla almıştı.

