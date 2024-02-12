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Trabzonspor ile Hatayspor Berabere

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta yaşanan önemli dakikalar da detaylandırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Trezeguet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda Recep Burak Yılmaz'ın kafasından seken top kornere çıktı.

34.dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Bardhi'nin tamamlamak istediği top üstten auta çıktı.

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandes, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Umut Güneş, Benkoviç, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Strandberg, Dele-Bashiru, Rivas, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Ömer Faruk Beyaz, Boudjemaa, Dadashov, Ghoulam, Rui Pedro, Maksimoviç, Kerim Alıcı, Mango Fernandes

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: Trezeguet (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Hatayspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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