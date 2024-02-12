Trabzonspor ile Hatayspor Berabere
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta yaşanan önemli dakikalar da detaylandırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Trezeguet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda Recep Burak Yılmaz'ın kafasından seken top kornere çıktı.
34.dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Bardhi'nin tamamlamak istediği top üstten auta çıktı.
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandes, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Umut Güneş, Benkoviç, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Poyraz Yıldırım
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Strandberg, Dele-Bashiru, Rivas, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Ömer Faruk Beyaz, Boudjemaa, Dadashov, Ghoulam, Rui Pedro, Maksimoviç, Kerim Alıcı, Mango Fernandes
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kartlar: Trezeguet (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Hatayspor) - TRABZON