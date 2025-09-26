Haberler

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 11. Kez Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile İstanbul'da yapacağı maçla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek. Rekabet tarihine baktığımızda, Trabzonspor'un 7 galibiyeti bulunurken, Fatih Karagümrük sadece 1 kez kazanabildi.

Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın İstanbul'da yapacakları karşılaşmayla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 10 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

İstanbul'da 3 galibiyet

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. 1 mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi, 1 maç da beraberlikle tamamlandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 5 gol yedi.

Son 2 deplasmanda galip gelemedi

Trabzonspor, rakibi karşısında hem genel hem de deplasmanda üstün taraf olmasına karşın son 2 İstanbul deplasmanından galibiyet çıkaramadı.

Bordo-mavililer, İstanbul'da rakibi karşısında 2022-2023 sezonunda 4-1'lik yenilgi yaşarken 2023-2024'te de 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kriz derinleşiyor! Otomotiv devi 13 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Kriz derinleşiyor! Otomotiv devi 13 bin kişiyi daha işten çıkaracak
THY'den KAP açıklaması geldi: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak

Beyaz Saray'da tarihi imza! Türk Hava Yolları dev anlaşmayı duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.