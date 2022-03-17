Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda - Haberler

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize'de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

TRABZON (İHA) - Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize'de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.

Rize'deki maçlar

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize'de oynanan 20 karşılaşmanın ise 9'unu bordo-mavililer kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken 4 maçı ise ev sahibi ekip kazandı. Rize'de oynanan son 3 maçta konuk ekip Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lig'in ilk yarısında Trabzon'da oynanan karışlamayı ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor, Rizespor, Trabzon, Rize, Spor, Haberler

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