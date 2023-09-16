Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'de Karşı Karşıya

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın bir galibiyet farkı bulunuyor.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Serkan Çimen yapacak.

Bordo-mavililer, ligin geri kalan 4 haftalık bölümünde 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi 6 puan ile 7. sırada yer alırken, rakibi Beşiktaş ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 7 puanla 4. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 50 yıllık rekabette, geride kalan 136 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 35 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 187 golüne, bordo-mavililer 153 golle karşılık verdi.

Ligdeki maçlar

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 100 lig müsabakasında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki lig maçları

Trabzonspor, sahasında yaptığı lig maçlarında Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım Trabzon'da 49 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazandı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 maçta ise eşitliği bozamadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 68, Beşiktaş ise 61 gol attı.

Geçen sezonun iki takım arasında oynanan maçlarda İstanbul'da oynanan ilk maç 2-2 Trabzon'da oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

Farklı skorlar

Beşiktaş, bordo-mavili takım karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti. - TRABZON