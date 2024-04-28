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Trabzonspor, İkinci Yarıda Attığı Gollerle Gaziantep FK'yı Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle Gaziantep FK'yi 4-2 yendi. Onuachu'nun hat-trick yaptığı maçta Trabzonspor galibiyete ulaştı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Taşçıoğlu, İbrahim Bozbey

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Arif Boşluk, Berat Özdemir (Dk. 46 Umut Güneş), Bardhi, Visca (Dk. 74 Orsic), Fountas (Dk. 46 Trezeguet), Pepe (Dk. 74 Fernandez), Onuachu (Dk. 80 Enis Destan)

Gaziantep Fk : Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 85 Gradel), Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro (Dk. 75 Ogün Özçiçek), N'Koulou (Dk. 75 Figueredo), Maxim, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Ömürcan Artan), Sorescu, Draguş (Dk. 90+3 Badji)

Goller: Dk. 12 Sorescu, Dk. 21 Draguş ( Gaziantep Fk ), Dk. 51, 66 ve 68 Onuachu, Dk. 65 Bardi ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 42 Maxim, Dk. 84 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk ) Dk. 53 Onuachu, Dk. 60 Bardhi ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle Gaziantep FK'yi 4-2 yendi.

51. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Visca'nın pasında, yakın mesafeden Onuachu, gelişine vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2

65. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Onuachu'nun pasında, ceza yayı üzerinden Bardhi'nin yerden sert şutunda, top kaleci Nita'nın sağından filelere gitti: 2-2

66. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Visca'nın sağdan yerden pasında, kaleci Nita'dan sıyrılan Onuachu, topu filelere gönderdi: 3-2

68. dakikada Trabzonspor, dördüncü golü buldu. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde topu göğsüyle kontrol eden Onuachu, kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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