SPOR Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemiİSTANBUL, (DHA)Trabzonspor Kulübü, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

SPOR Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi

İSTANBUL, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavililerin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle;

Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2022-23 futbol sezonu için 100.000.-EUR,

2023-24 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,

2024-25 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR ücret ödenecektir.