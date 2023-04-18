SPOR Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi
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SPOR Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemiİSTANBUL, (DHA)Trabzonspor Kulübü, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
SPOR Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi
İSTANBUL, (DHA)
Trabzonspor Kulübü, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bordo-mavililerin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle;
Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Teknik Direktöre;
2022-23 futbol sezonu için 100.000.-EUR,
2023-24 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,
2024-25 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR ücret ödenecektir.