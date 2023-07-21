Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kadro yapılanması kapsamında Hırvat futbolcu Tonio Teklic ile anlaşma sağladı. Sözleşme süresi 3 yıl olarak belirlendi ve futbolcuya garanti ücret olarak toplamda 2.1 milyon Euro ödeneceği açıklandı.

Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kadro yapılanması kapsamında da Tonio Teklic ile anlaşıldığını duyurdu.

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, sözleşmenin 3 yıllık olduğu ve apılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 sezonu için 600 bin Euro, 2024-2025 sezonu için 700 bin Euro, 2025-2026 sezonu için 800 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. - TRABZON

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