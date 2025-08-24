Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor Karşısında 1-0 Önde Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor'u 39. dakikada Savic'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda, Trabzonspor'un bir golü VAR ile iptal edilirken, ev sahibi ekip, önemli fırsatları değerlendiremedi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ürün, Esat Sancaktar

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Zubkov, Augusto, Onuachu

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Dzhikaya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Abdülkadir Ömür, Van de Streek, Storm, Cvancara

Gol: Dk. 39 Savic ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 33 Batagov ( Trabzonspor ). Dk. 35 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.

39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.

40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Togg'a iki yeni renk eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı

Togg'a yeni renkler eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.